Вийшов перший трейлер біографічної драми Нолана «Оппенгеймер» ГУР — Кремль атакували, можливо партизани » Зеленський провів засідання Ставки: обговорили посилення захисту населення й об’єктів інфраструктури Президент України Володимир Зеленський 8 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали нещодавні повітряні атаки РФ Про це повідомила пресслужба президента. На Ставці заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку окупантів, обговорили можливості посилення захисту населення й об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. Також обговорити ситуацію на фронті. «Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Чил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад», — ідеться в повідомленні. «Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році», — додали в пресслужбі президента.