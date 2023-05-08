Зеленський провів засідання Ставки: обговорили посилення захисту населення й об’єктів інфраструктури

Про це повідомила пресслужба президента.
На Ставці заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку окупантів, обговорили можливості посилення захисту населення й об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.
Також обговорити ситуацію на фронті.
«Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Чил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад», — ідеться в повідомленні.
«Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році», — додали в пресслужбі президента.
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