 
«  
  »

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили посилення захисту населення й об’єктів інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський 8 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали нещодавні повітряні атаки РФ

Про це повідомила пресслужба президента.

На Ставці заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку окупантів, обговорили можливості посилення захисту населення й об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Також обговорити ситуацію на фронті.

«Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Чил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад», — ідеться в повідомленні.

«Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році», — додали в пресслужбі президента.

8 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  