Вночі українська ППО збила 35 «шахедів» над Київщиною

Про це зранку 8 травня проінформували в Повітряних силах ЗСУ.

«Знищено 35 «шахедів». Цієї ночі наша ППО знищила 100 відсотків «шахедів», які атакували Київщину», — зазначається у дописі.

У ніч на понеділок, 8 травня 2023 року, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків БПЛА у Святошинському районі Києва.

«В Святошинському районі падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце», — зазначив спершу о 02:01 столичний міський голова.

Пізніше він уточнив інформацію про ушкодження та постраждалих.

«Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один — в Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці», — додав Кличко о 02:05.

За його словами, двох постраждалих в Святошинському районі госпіталізували медики. Іншим лікарську допомогу надано на місці.

«В Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. За попередньою інформацією, є травмовані і руйнування. Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто. Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину», — заявив своєю чергою начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

О 02:32 столичний мер повідомив про ще одне падіння небезпечних уламків БПЛА. Й знову в західному Святошинському районі.

«Знову вибухи в місті. Падіння уламків БПЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі», — поінформував Віталій Кличко.

Також стало відомо про падіння уламків на злітну смугу аеропорту в Жулянах.

«В Солом’янському районі відомо про падіння уламків на злітну смугу аеропорту Жуляни. Пожежі немає», — уточнили у військовій адміністрації Києва.

Станом на 03:14 у КМВА зауважили, що у Шевченківському районі, ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-поверхову будівлю. Внаслідок чого пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факела. Працює переносний лафетний ствол, полум’я збито, працює ДСНС та газова служба.

У 06:35 начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 дронів Shahed.

«Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БПЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси Shahed, які атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів! Дякуємо ППО!» — написав він.

За оновленою інформацією на 06:53, у Святошинському районі столиці: ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 горіло.

Також зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину та житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади.

В районі травмовано 5 людей, їм надана медична допомога.

Своєю чергою в Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Тривога в Києві розпочалася о 23:34, на Київщині про її початок сирени сповістили о 23:35. Відбій в регіоні припав на 03:10.