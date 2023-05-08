Вийшов перший трейлер біографічної драми Нолана «Оппенгеймер»

Про це інформує компанія Universal Pictures.
Вийшов перший трихвилинний трейлер біографічної драми Крістофера Нолана «Оппенгаймер». У ньому зокрема показують Альберта Айнштайна, який розмовляє з головним героєм.
Трилер занурює глядачів у парадокс загадкової людини, яка мусить ризикнути знищити світ, щоб врятувати його.
Фільм розповідає про те, як Оппенгаймер і його команда вчених створили першу атомну бомбу, аби зупинити нацистів. Він заснований на романі-біографії «Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда й Мартіна Дж. Шервіна, що отримав Пулітцерівську премію у 2006 році.
У головних ролях — Кілліан Мерфі й Емілі Блант.
Українці побачать стрічку «Оппенгаймер» 20 липня цього року.
Нолан — відомий режисер таких фільмів, як «Тенет», «Дюнкерк», «Інтерстеллар» і трилогія «Темний лицар».
- Картина «Догмат» Нолана вийшла у світовий прокат 17 липня 2020 року.
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