Протягом 9 місяців битви за Бахмут росіяни втратили 100 тис. особового складу Зеленський провів засідання Ставки: обговорили посилення захисту населення й об’єктів інфраструктури » Вийшов перший трейлер біографічної драми Нолана «Оппенгеймер» Режисер відомих блокбастерів представив трейлер робот про життя фізика-теоретика Роберта Оппенгаймера, який очолив секретний проєкт США з розробки атомної бомби Про це інформує компанія Universal Pictures. Вийшов перший трихвилинний трейлер біографічної драми Крістофера Нолана «Оппенгаймер». У ньому зокрема показують Альберта Айнштайна, який розмовляє з головним героєм. Трилер занурює глядачів у парадокс загадкової людини, яка мусить ризикнути знищити світ, щоб врятувати його. Фільм розповідає про те, як Оппенгаймер і його команда вчених створили першу атомну бомбу, аби зупинити нацистів. Він заснований на романі-біографії «Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда й Мартіна Дж. Шервіна, що отримав Пулітцерівську премію у 2006 році. У головних ролях — Кілліан Мерфі й Емілі Блант. Українці побачать стрічку «Оппенгаймер» 20 липня цього року. Нолан — відомий режисер таких фільмів, як «Тенет», «Дюнкерк», «Інтерстеллар» і трилогія «Темний лицар». Картина «Догмат» Нолана вийшла у світовий прокат 17 липня 2020 року.