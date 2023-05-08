У Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, проводять перегрупування

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ — Сирський у Telegram
«Бахмут. Важка оборона триває. Я відвідав наших воїнів у районах ведення бойових дій, зустрівся з командирами бойових частин…
Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.
Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії».
Під час візиту командувач відзначив військових державними та відомчими нагородами, а також вручив подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе у боях.
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