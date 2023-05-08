Россия усиливает обстрелы Украины ракетами дальнего радиуса действия

В воскресенье Россия продолжила ракетные удары по Украине в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления, нанеся удар по промышленному объекту на юге Николаевской области, сообщили украинские власти.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил в соцсетях, что здание и территория, принадлежащие предприятию, были повреждены ночью после того, как российские бомбардировщики выпустили по области пять крылатых ракет Х-22.

Представитель украинских ВВС Юрий Игнат утром в воскресенье сообщил местному телевидению, что всего за ночь по Украине было выпущено шесть таких ракет, но ни одна из них не поразила цели.

В восточной части Харьковской области, по меньшей мере, пять человек получили ранения в результате попадания ракеты С-300 в автостоянку в городе Балаклея, сообщил глава администрации области Олег Синегубов.

В последние дни российские войска усилили удары ракетами дальнего радиуса действия по гражданским объектам и объектам инфраструктуры.

Официальные лица в Киеве и юго-восточной Днепропетровской области также сообщили, что рано утром были сбиты разведывательный и ударный беспилотники.

В Херсоне, который Украина освободила в ноябре прошлого года, но который постоянно подвергается российским атакам, за последние 24 часа в результате различных ударов были убиты шесть человек, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В воскресенье российская ЧВК «Вагнер», возможно, отказалась от планов вывода войск из Бахмута на востоке Украины, заявив, что Москва пообещала ее подразделениям больше оружия.

Российские войска эвакуируют жителей из города, обслуживающего Запорожскую атомную электростанцию на юге Украины, сообщили украинские военные. Ожидается, что в ходе готовящегося контрнаступления Украина будет пытаться отвоевать, в том числе, Запорожскую область. Глава МАГАТЭ предупредил в субботу, что ситуация вокруг удерживаемой Россией ЗАЭС стала «потенциально опасной».