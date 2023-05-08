Росіяни десятками автобусів вивозять мешканців тимчасово окупованої Запорізької області в Крим та РФ

Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Кажуть, що буде контрнаступ української армії. Розуміємо, що ті гроші, які вони пропонують – це хитрощі. До Бердянська завозять цивільних. Потім прямують до Криму або в сторону Донецького регіону. Необхідно розуміти, що вони роблять так, щоб місцеве населення боялося українську армію, а не їх. Але деяке населення повертається назад до своїх домівок, бо думають, що їх можуть пограбувати», – заявив Малашко.

Місцеві ЗМІ публікують відео евакуації українців.

Десятки автобусів вивозять людей.

Повідомляється, що українців везуть не до Бердянська, а до Криму та в Росію.