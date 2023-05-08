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Росіяни десятками автобусів вивозять мешканців тимчасово окупованої Запорізької області в Крим та РФ

евакуація в РФ
Ворог хитрощами вивозить українців із тимчасово окупованої території Запорізької області до Криму та Росії

Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Кажуть, що буде контрнаступ української армії. Розуміємо, що ті гроші, які вони пропонують – це хитрощі. До Бердянська завозять цивільних. Потім прямують до Криму або в сторону Донецького регіону. Необхідно розуміти, що вони роблять так, щоб місцеве населення боялося українську армію, а не їх. Але деяке населення повертається назад до своїх домівок, бо думають, що їх можуть пограбувати», – заявив Малашко.

Місцеві ЗМІ публікують відео евакуації українців.

Десятки автобусів вивозять людей.

Повідомляється, що українців везуть не до Бердянська, а до Криму та в Росію.

8 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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