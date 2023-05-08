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Російська армія втратила за добу в Україні 540 військових

російські військові окупанти
З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 194 970 військових, 2614 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3730 танків

Про це повідомили у понеділок, 8 травня, у facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становили:

  • особовий склад ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано
  • танки ‒ 3730 (+7)
  • бойові броньовані машини ‒ 7253 (+5)
  • артилерійські системи – 3018 (+8)
  • РСЗВ – 554 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 306 (+0)
  • літаки – 308 (+0)
  • гелікоптери – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42)
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5958 (+6)
  • спеціальна техніка ‒ 384 (+4)

Дані уточнюються.

8 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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