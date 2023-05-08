Вночі українська ППО збила 35 «шахедів» над Київщиною У Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, проводять перегрупування » Російська армія втратила за добу в Україні 540 військових З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 194 970 військових, 2614 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3730 танків Про це повідомили у понеділок, 8 травня, у facebook Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становили: особовий склад ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано

танки ‒ 3730 (+7)

бойові броньовані машини ‒ 7253 (+5)

артилерійські системи – 3018 (+8)

РСЗВ – 554 (+0) од.

засоби ППО ‒ 306 (+0)

літаки – 308 (+0)

гелікоптери – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42)

крилаті ракети ‒ 947 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 5958 (+6)

спеціальна техніка ‒ 384 (+4) Дані уточнюються.