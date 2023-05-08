Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

Павел зазначив, що в України більше немає елемента несподіванки, який був під час контрнаступу на Херсонщині, та розповів, що раніше звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням «не прискорювати контрнаступ, поки Україна не буде повністю готова».

«Може виникнути спокуса підштовхнути його (контрнаступ, — ред.), щоб продемонструвати якісь результати. Це буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що не буде іншого шансу, принаймні цього року», — сказав генерал у відставці.

Президент Чехії зазначив, що в Україні визнають існування певних прогалин у підготовці наступу.

«Мабуть, у них ще є відчуття, що немає всього необхідного, щоб успішно розпочати операцію», — пояснює Павел.

Він також попередив, що Україна неминуче зіткнеться з «жахливими втратами», незалежно від потужності своїх сил, тому ця операція має пройти успішно.

«Це надзвичайно вимогливо з точки зору комплектації особового складу, логістики боєприпасів, фінансування палива. Цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним», — коментує Павел.