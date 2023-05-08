Польша: перехват польского самолета над Черным морем – спланированная провокация со стороны РФ

Польский самолет, осуществлявший патрулирование над Черным морем вблизи берегов Румынии в рамках миссии агентства ЕС Frontex, едва избежал столкновения с российским истребителем в пятницу, сообщили Румыния и Польша.

Российский истребитель СУ-35 совершал «агрессивные и опасные маневры», приближаясь к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции, что привело к турбулентности, потере высоты и временной потере контроля над самолетом польским экипажем, заявила в «Твиттере» в воскресенье представитель польской пограничной службы Анна Михальска.

«Российский самолет пролетел прямо перед носом польского самолета, пересекая его траекторию на опасном расстоянии, которое экипаж оценил примерно в пять метров», – пояснила Михальска.

После трех приближений российский самолет улетел, добавила она.

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве.

Министерство обороны Румынии отметило в пресс-релизе, что действия российского пилота были совершенно неприемлемыми.

«Этот инцидент является еще одним доказательством провокационных методов Российской Федерации в Черном море», – заявили в министерстве.

Два боевых самолета ВВС Румынии и два самолета ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были подняты по тревоге Объединенным центром воздушных операций НАТО в Торрехоне, Испания. Хотя четыре самолета были готовы вмешаться в любой момент, их вмешательство оказалось ненужным, пояснило минобороны Румынии.

«Это похоже на спланированную провокацию со стороны России, экипаж действовал ответственно, и, к счастью, ничего не произошло. Мы видим, что Россия пытается привлечь внимание международного сообщества подобными провокациями», – заявил в воскресенье пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в интервью телекомпании Polsat News.