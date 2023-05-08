Планували підпали: у Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції

Усіх цих людей відвели до відділень поліції для перевірки документів, передає портал Newsmaker.md.
У поліції зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло.
Декілька з цих осіб мали при собі легкозаймисті речовини, «які, за словами протестувальників, вони мали намір використати для підпалу певних об’єктів», йдеться у повідомленні.
Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.
Поліція нагадала, що за учасників акції відповідають її організатори.
Довідка
Ще з зими партія «Шор» проводить у Кишиневі щотижневі акції з вимогою до уряду сплатити за комунальні рахунки побутових споживачів протягом опалювального періоду.
Також лунають вимоги відмовитися від зближення з ЄС та НАТО, відновити інтеграцію з РФ та припинити підтримувати Україну.
- Заочно засуджений у Молдові банкір Ілан Шор, що є засновником та головою однойменної партії, переховується закордоном.
- Родина Шора дружить з родиною речника Кремля Дмитра Пєскова.
- Замість Ілана Шора справами його партії керує його заступниця Марина Таубер. Днями її затримали в аеропорту Кишинева.
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