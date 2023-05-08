Окупанти почали мобілізацію в Маріуполі – радник міського голови

Окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Групу чоловіків із числа “бюджетників” уже відправлено на медкомісію.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Мобілізація в Маріуполі почалась. Військомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля призову (закреслено) мобілізації”, – розповів він.
За словами Андрющенка, медична комісія проходить в лікарні інтенсивної терапії.
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