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Окупанти почали мобілізацію в Маріуполі – радник міського голови

Окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Групу чоловіків із числа “бюджетників” уже відправлено на медкомісію.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Мобілізація в Маріуполі почалась. Військомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля призову (закреслено) мобілізації”, – розповів він.

За словами Андрющенка, медична комісія проходить в лікарні інтенсивної терапії.

8 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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