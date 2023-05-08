Зеленський пропонує відзначати День перемоги над нацизмом 8 травня, а 9 травня – День Європи » Окупанти почали мобілізацію в Маріуполі – радник міського голови Окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Групу чоловіків із числа “бюджетників” уже відправлено на медкомісію. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. “Мобілізація в Маріуполі почалась. Військомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля призову (закреслено) мобілізації”, – розповів він. За словами Андрющенка, медична комісія проходить в лікарні інтенсивної терапії.