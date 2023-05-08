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ГУР — Кремль атакували, можливо партизани

Атако дронів на Кремль
У розвідці вважають, що інцидент із безпілотником над Кремлем міг бути як активністю місцевих сил спротиву, так і результатом розборок між «вежами» Кремля

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, Україна непричетна до атаки на Кремль, бо наразі зосереджена на деокупації власних територій.

До того ж, Юсов не вважає цей інцидент замахом на президента РФ Володимира Путіна.

«Що це було? Це могли бути різні сценарії – від активності місцевих сил спротиву до розборок між «вежами» Кремля. Тому що в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію», — пояснив представник ГУР.

8 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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