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Буданов: Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що український народ зробив значний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції над нацизмом у 1945 році і в новітній війні здобуде перемогу над рашизмом — звернення начальника ГУР МО України з нагоди Дня пам’яті та примирення

«Восьмого травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення. У цей день, вшановуючи подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції, висловлюємо повагу і вдячність усім борцям проти нацизму.

Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору. Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ.

Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець «української історії». Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу.

Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою!».

Буданов запевнив, що українці помстяться росіянам за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні.

8 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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