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Втрати РФ у війні з Україною сягнули понад 194 тис. осіб вбитими

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 07.05.2023 орієнтовно склали:

Особового складу — 194430 (+660 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3723 (+6) одиниць

Бойових броньованих машин — 7248 (+10)

Артилерійських систем – 3010 (+18)

РСЗВ – 554 (+2)

Засоби ППО ‒ 306 (+0)

Літаків  – 308 (+0)

Гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18)

Крилаті ракети ‒ 947 (+0)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16)

Спеціальна техніка ‒ 380 (+5)

7 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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