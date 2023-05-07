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Окупанти розпочали евакуацію з Енергодара В «Енергоатомі» спростували заяви окупантів про зупинку всіх блоків ЗАЕС » Втрати РФ у війні з Україною сягнули понад 194 тис. осіб вбитими З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 194 430 військових вбитими Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 07.05.2023 орієнтовно склали: Особового складу — 194430 (+660 за добу) осіб ліквідовано Танків ‒ 3723 (+6) одиниць Бойових броньованих машин — 7248 (+10) Артилерійських систем – 3010 (+18) РСЗВ – 554 (+2) Засоби ППО ‒ 306 (+0) Літаків – 308 (+0) Гелікоптерів – 294 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18) Крилаті ракети ‒ 947 (+0) Кораблі /катери ‒ 18 (+0) Автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) Спеціальна техніка ‒ 380 (+5)