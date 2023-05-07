Росіяни можуть здійснити провокацію будь-де, щоб звинуватити в цьому українців, — Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Путіну дуже зрозуміло пояснили американські керівники. Не менш жорстко з ним говорили й китайські керівники. Путін знає, що станеться, якщо він потягнеться до ядерної зброї, його просто вб’ють. Не кажучи вже про інші наслідки для російської армії. Але інша провокація, яку росіяни можуть зробити, — це дуже серйозний аспект, це типово у стилі Патрушева і Путіна. Для того, щоб прийти до влади вони підірвали 5 російських будинків. Для того, щоб утриматися при владі, вони будуть готові підірвати атомну електростанцію, не обов’язково Запорізьку», — зауважив Піонтковський.

За словами політолога, росіяни можуть звинуватити Україну в техногенній катастрофі.

«Цей варіант циркулює. Про нього говорив міністр оборони України Резніков. Росіяни підривають якусь станцію, десь на території Росії, чи не важливо де, і звинувачують у цьому українців, у техногенній катастрофі. Але головне, що всі сили, всю армію потрібно буде кинути на порятунок людей, як це було в Чорнобилі. Тому треба буде припинити військові дії, а світова суспільна думка повинна буде примусити Україну припинити свій наступ. Такий план з боку РФ активно розробляється», — зазначив Піонтковський.