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Окупанти вивозять жителів Енергодара до Бердянська і Приморська – Генштаб

Російські загарбники вивозять мешканців Енергодара Запорізької області у напрямку Бердянська і Приморська — зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

«Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку».

За даними Генштабу, окупанти евакуйовують людей, які мають паспорти РФ. В пріоритеті – вивезення осіб, які отримали російське громадянство в перші місяці окупації.

7 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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