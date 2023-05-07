На Чорним морем біля Румунії ледь не зіштовхнулися польський та російський винищувачі Окупанти розпочали евакуацію з Енергодара » Окупанти вивозять жителів Енергодара до Бердянська і Приморська – Генштаб Російські загарбники вивозять мешканців Енергодара Запорізької області у напрямку Бердянська і Приморська — зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook «Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку». За даними Генштабу, окупанти евакуйовують людей, які мають паспорти РФ. В пріоритеті – вивезення осіб, які отримали російське громадянство в перші місяці окупації.