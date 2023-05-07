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Окупаційна влада Криму заявила про «збиття» двох українських балістичних ракет

В декількох районах Криму 6 травня близько 16:00 добре чули гучну «бавовну», місцеві жителі різних сіл та районів підтверджують це у повідомленнях

Про це написали глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов та його радник Олег Крючков у telegram.

Зокрема, Аксьонов повідомив, що засобами ППО над Кримом збили балістичну ракету, запущену з українського ОТРК «Грім-2». Руйнувань та постраждалих немає.

Невдовзі його радник Олег Крючков повідомив, що було збито дві повітряні цілі, одна з них — над Кримським мостом.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Кіровському районі біля Старого Криму пролунали 2 гучні вибухи. Також «бавовну» добре чули у селах Владиславівка, Яскраве, Грушівка та Перевалівка Кіровського району.

Крім того, з Радянського району теж підтверджують, що добряче «бабахнуло».

7 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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