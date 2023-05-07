«Обіцяний Неверленд» — що подивитись на вихідних

Шановні друзі. Наш «Катрусин кінозал»нагадує про себе з серією рецензій на аніме 18+ (17+).



Але сьогодні настрій розповісти про 16+

Чому? Бо закінчую свою нову книгу, на яку мені й дала натхнення наша сьогоднішня історія.

Головна героїня цього аніме вже кілька років підряд зустрічає мене кожного ранку зі словами — «I will never give up!»

Саме так говорить Емма, посміхаючись мені з чудової чашки. Емма тепер мандрує зі мною світами, підтримує в складні часи та .., стала талісманом. «Я ніколи не здамся» — каже вона, та кажу я сам собі.

Серіал «Обіцяний Неверленд» або «Обіцяна країна мрій» був створений на основі шикарної манги від Каіу Сіраі — твору незалежного мангаки. Сам автор розповідав , що створив її на одному диханні зі своїм партнером. І воно того було варте — 16 млн. екземплярів продано лише в Японії.

Звісно, серіалбув лише питанням часу. Адаптацію зробили з певними відмінностями, внаслідок чого саме аніме дещо втрачає. З адаптаціїї забрали арки , де взагалі були сцени 18++, та змінили кілька сюжетных ліній в другому сезоні. І на жаль видалили важливой момент, який пояснює, чому демони створили ці «фабрики» .

Але.., але.., ті, хто не читав мангу можливо й помітять ці накладки, та вони не вплинуть на перегляд обох сезонів . Вам сподобається. Серіал знімала на замовлення Sony відома студія А1, яка на той момент вже пройшла ребрендінг. Зробили дуже непогано. Особливо в фільмі фантастична музика.

Сюжет:

В далекому 2045 році діти-сироти, що народилися в чудовому дитячому будинку, серед зеленого парку, з мальовничими краєвидами.

Та зненацька старші діти звертають увагу не декілька дивних речей.

1. Всі двері та вікна в притулку налаштовані так, що їх неможливо відкрити з середини.

2. Діти, яких всиновили — ніколи не пишуть.

3. В кожної дитини на шиї татуювання у вигляді персонального номеру, як у тварин на бійні.

Згодом з’ясовується, що це зовсім не та «ферма», не той 2045 рік, та не та країна, про яку вони думали. Зовсім не країна мрій.

І ось вони приймають рішення побудувати «рятувальний човен» (план втечі), який визволить їх з цього світу.

І вони потрапляють в ще більш жорстокий та дивовижний світ.

Дітей чекають фантастичні та драматичні пригоди. Та, ми ж знаємо, Емма казала ще на початку — «Я ніколи не здамся».

Далі спойлерити не буду.

Про це аніме я вже розповідав раніше, але без деталей. Серіал складається з двох коротких сезонів. Перший має вищі рейтинги і взагалі — бусічка. Другий трошки зім’яли, та все одно він класно зроблений.

«Обіцяний неверленд» рекомендується для перегляду дітям від 12+ в супроводі батьків. даюоцінку 8/10, бо порізали оригінальні арки з манги, за що Sony, як замовник, отримує від мене «ФЄЄЄ». Та сама ідея, задумка й жанровість — 10/10

Може й ви захоче після перегляду поставити в себе вдома чашку, де всміхнена Емма буде вітати вас кожно ранку словами «Я ніколи не здамся».

Віталій Рождаєв