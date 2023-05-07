На Чорним морем біля Румунії ледь не зіштовхнулися польський та російський винищувачі

Про це інформує пресслужба міноборони Румунії.

Повітряний інцидент стався у п’ятницю, 5 травня, близько 13:20. У відомстві зазначили, що такі дії вже повторюються не вперше з боку російських літаків.

«Агресивні та небезпечні маневри, що неодноразово здійснюють винищувачі Російської Федерації поблизу польських літаків, створювали високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в управлінні польськими літаками», — ідеться у повідомленні.

Після інциденту Центр об’єднаних повітряних операції НАТО в Торрехоні, Іспанія, попередив про небезпечну ситуацію два бойові літаки військово-повітряних сил Румунії та два літаки військово-повітряних сил Іспанії, що призначені для виконання завдань повітряної поліції. Вони готові були втрутитися за необхідності, проте цього робити не довелося.

«Польський екіпаж діяв спокійно та професійно в ситуації, яку безвідповідально створив російський пілот, і зміг повністю контролювати літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами літака Су-35», — ідеться в заяві румунського міноборони.

У відомстві додали, що польський винищувач зміг успішно приземлитися в міжнародному аеропорті ім. Міхаїлі Когелнічану близько 13:50. Під час інциденту ніхто з членів польського екіпажу не постраждав.

Російський винищувач Су-35 у співпраці з румунською прикордонною поліцією здійснював координовану Frontex (Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу) планову місію патрулювання в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Наразі румунська влада контактує з Frontex і польською владою для розслідування інциденту.

«Агресивна поведінка на кшталт тої, яку продемонструвала бойова авіація Російської Федерації проти неозброєного літака, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в Чорноморському басейні, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного наближення Російської Федерації в Чорному морі», — підсумували у відомстві.