У Криму загарбники роблять запаси води та харчів на випадок ізоляції

У тимчасово окупованому Криму окупаційна влада робить запаси води та харчів на випадок, якщо півострів буде ізольовано.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«У Криму окупаційна влада почала процес створення запасів води й харчів через ймовірність блокування Криму та південної Херсонщини», — йдеться в дописі.

Також зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей розроблений план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їх родин до Криму. А більшість колаборантів з населених пунктів на Арабатській стрілці вже покинули регіон.

Як повідомлялося, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький не виключив: якщо в Криму почнеться паніка, загарбники можуть зробити «жест доброї волі».