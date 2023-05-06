Роуминг в ЕС в 2023 году

Польша, Германия, Испания или Франция — каждая из стран Европейского Союза привлекает миллионы туристов ежегодно. Кроме того, именно здесь многие украинцы предпочитают вести бизнес и дела. Отправляясь в одну из этих стран, важно ознакомиться с условиями роуминга — связи за рубежом. В этом материале узнаете, что предлагает мобильный оператор Киевстар для тех, кто собирается в ЕС.

«Роуминг как дома»

С момента присоединения Украины к зоне свободного роуминга Евросоюза, Киевстар ввел временное, но пока активное предложение, согласно которому:

Условия звонков и SMS за рубежом сохраняются по тарифу (Безлим в Украине = Безлим в ЕС);

Количество тарифных мегабайт за границей уменьшается;

Домашний тариф действует в 27 странах ЕС;

Услуга доступна для граждан, подключивших определенные тарифы.

Как подключить роуминг? На самом деле, ничего делать не нужно: как только вы пересечете границу Украины с одной из стран из списка, условия программы активируются автоматически. Чтобы помочь разобраться, ответим на популярные вопросы:

Как быть, если тариф не входит в список доступных по программе «Роуминг как дома»?

Подключите или перейдите на тариф, который есть в списке, или не меняйте прежний тариф с возможностью пользоваться стандартными условиями роуминга (дневные пакеты услуг).

Если у меня подключена Суперсила Роуминг, будет ли она работать с «Роуминг как дома»?

Будет. Сначала использоваться будут бонусы Суперсилы, а по их окончанию — условия вашего тарифа за границей.

Что делать, если мегабайты по условиям «Роуминг как дома» закончились?

Решение — заказ пакетов мобильного трафика на 1, 2, 5 и 10 ГБ, действовать которые будут 4 недели. Количество пакетов не ограничено.

Другие условия роуминга

Если же страна, куда вы отправляетесь, не подходит по программе, а тариф не предусмотрен в «Роуминг как дома», вы сможете воспользоваться стандартными условиями роуминга в ЕС:

Разовые пакеты минут, SMS и мегабайт (100 МБ, 10 минут и 25 SMS, отдельные пакеты, которые действуют до 23:59 дня заказа);

минут, SMS и мегабайт (100 МБ, 10 минут и 25 SMS, отдельные пакеты, которые действуют до 23:59 дня заказа); «Простой роуминг» (пакет с 800 бонусами на 30 дней, 1 бонус = 1 минута = 1 SMS, 0,1 бонус = 1 МБ; фиксированная плата за услугу).

Обратите внимание, что исходящие SMS и минуты для звонков могут быть использованы для номеров Украины и страны пребывания. Если же совершить звонок или отправить SMS необходимо на номер другой страны, тарификация такой связи будет гораздо выше.