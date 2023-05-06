Росіяни змінили пріоритет захоплення Бахмута на підготовку до контрнаступу – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на перелом у пріоритетах Міноборони Росії: наступ на Бахмут росіяни змінюють на підготовку до контрнаступу Сил оборони.

Експерти зазначають, що Міністерство оборони (МО) Росії, схоже, змінило пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу, що поставило групу «Вагнер» і її засновника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Пригожин випустив серію відео 4 і 5 травня, оголосивши, що «Вагнер» піде з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних поставок, і почав особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому.

У звіті вказують: незважаючи на зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, «Вагнер» не припинив спроб повністю захопити Бахмут.

На думку аналітиків, тривале утримання «Вагнера» в Бахмуті не узгоджується із загальним уповільненням темпів російських наступальних операцій в інших частинах України, оскільки регулярні російські війська, схоже, значною мірою зміщують акцент на підготовку до довгоочікуваного контрнаступу з боку України.

За винятком дуже обмежених і локальних атак в районі Кремінної та поблизу Донецька, російські війська в основному припинили наступальні операції на всій території бойових дій, що, ймовірно, означає перехід до оборони.