Росіяни навчилися суттєво зменшувати ефективність ракет HIMARS – CNN

Ефективність застосування ракет HIMARS, які США почали постачати Україні минулого літа, зменшилася, оскільки російські війська використовують засоби радіоелектронного придушення, щоб збити GPS-системи наведення на ціль.

Про це CNN розповіли п’ять представників США, Великої Британії та України.

Хоча навіть при заглушеному GPS-сигналі ракета може уразити ціль, останнім часом HIMARS почали дедалі частіше хибити, розповіло українське джерело.

Співрозмовник CNN повідомив, що оператор дронів на лінії фронту, назвав збої внаслідок російських перешкод “значними” – до листопада 2022 року він такого не спостерігав. За словами іншого оператора, ефективність HIMARS суттєво знизилася.

Українські військові фахівці за допомогою американських шукають способи обходити російські перешкоди, “це постійна гра в кішки-мишки”, сказав представник Пентагону. Такі способи включають перероблення програмного забезпечення системи наведення та самої ракети.