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РФ за добу втратила в Україні 560 військових, 7 танків та 14 броньованих машин

Втрати окупантів
Сили оборони впродовж доби 5 травня знищили 560 російських військових, 7 танків та 14 бойових броньованих машин

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 06 травня 2023-го  орієнтовно склали:

Особового складу ‒ близько 193770 (+560 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3717 (+7) одиниць

Бойових броньованих машин — 7238 (+14)

Артилерійських систем – 2992 (+14)

РСЗВ – 552 (+2)

Засоби ППО ‒ 306 (+2)

Літаків – 308 (+0)

Гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14)

Крилаті ракети ‒ 947 (+0)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20)

Спеціальна техніка ‒ 375 (+2)

6 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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