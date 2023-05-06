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Росіяни змінили пріоритет захоплення Бахмута на підготовку до контрнаступу – ISW Роуминг в ЕС в 2023 году » РФ за добу втратила в Україні 560 військових, 7 танків та 14 броньованих машин Сили оборони впродовж доби 5 травня знищили 560 російських військових, 7 танків та 14 бойових броньованих машин Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 06 травня 2023-го орієнтовно склали: Особового складу ‒ близько 193770 (+560 за добу) осіб ліквідовано Танків ‒ 3717 (+7) одиниць Бойових броньованих машин — 7238 (+14) Артилерійських систем – 2992 (+14) РСЗВ – 552 (+2) Засоби ППО ‒ 306 (+2) Літаків – 308 (+0) Гелікоптерів – 294 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14) Крилаті ракети ‒ 947 (+0) Кораблі /катери ‒ 18 (+0) Автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) Спеціальна техніка ‒ 375 (+2)