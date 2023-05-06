Нидерланды: переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются

Переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Гаагу.

Рютте подчеркнул, однако, что решение на этот счет еще не принято.

Отвечая на совместной пресс-конференции с Зеленским и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо на вопрос журналиста, Рютте сказал: «По поводу F-16: никаких табу».

«Мы тесно работаем с нашими партнерами – Бельгией, другими странами, Великобританией, Данией – над тем, чтобы эти дебаты как-то завершились. Мы еще не пришли к этому», – сказал он.

Ранее на этой неделе в Хельсинки Зеленский повторил свои просьбы к Западу поставить Киеву современные истребители и добавил, что он «уверен, что скоро у нас будут самолеты».

Рютте ранее заявлял, что Нидерланды рассмотрят возможность оказания любой военной поддержки Украине при условии, что это не вызовет открытого конфликта между НАТО и Россией.

В четверг он заявил, что обсуждение поставок F-16 «займет время», как и предыдущие обсуждения о передаче в танков Leopard 2 и бронированных гаубиц.

«Но на данный момент гаубицы находятся в Украине, (и) «Леопарды-2» поставляются в Украину, – отметил Марк Рютте. – Так что мы будем усердно работать над этим, над (поставками) F-16, и очевидно, что в парламенте есть поддержка усилий правительства в этом направлении».