Глава МЗС Бахрейну відвідав Ірпінь і Гостомель

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про проведення з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні в Києві півторагодинних переговорів, наголосивши, що вперше в історії в України налагоджено тісну співпрацю з Бахрейном.

«Уперше за понад три десятиліття двосторонніх відносин України та Бахрейну до нас в гості прибув бахрейнський міністр закордонних справ, який сьогодні побував у президента Володимира Зеленського, а вчора був у мене в МЗС», — написав Кулеба у своєму інстаграмі.

«Доктор Абдуллатіф Аз-Заяні дуже мудра та досвідчена людина. Він має, зокрема, військовий досвід, а також стратегічне бачення зовнішньої політики. Крім того, Королівство Бахрейн є впливовою державою Затоки, думка якої має велике значення для інших арабських країн регіону», — додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Міністр наголосив, що для України важливо мати такого партнера. Він зазначив також, що «замість запланованих двадцяти хвилин тет-а-тету» говорив із колегою майже півтори години.

«Про шлях до реального миру, участь Королівства Бахрейн у відновленні України, історію наших двох держав, нову сторінку відносин України з державами Затоки. Вчора ввечері я також запросив свого бахрейнського колегу та друга на неформальну прогулянку Києвом. Ми зайшли в древню Софію, де він мав змогу доторкнутися до історії України, підійшли до Стіни Пам’яті, аби вшанувати наших полеглих воїнів», — додав Кулеба.

Також очільник МЗС України повідомив, що глава МЗС Бахрейну відвідав міста Ірпінь та Гостомель Бучанського району Київської області.

«Уперше в історії ми маємо таку тісну співпрацю з Бахрейном. А головне, що наші погляди виявилися дуже близькими. МЗС буде і надалі втілювати стратегію нових горизонтів і відкривати нові можливості для України в кожному регіоні та куточку світу», — наголосив Кулеба.