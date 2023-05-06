Эврил Хейнс: применение Москвой ядерного оружия маловероятно

Россия вряд ли применит ядерное оружие, несмотря на угрозы, звучавшие в прошлом со стороны Кремля, а также тяжелые потери, которые несет Москва в ходе вторжения в Украину, заявила в четверг директор Национальной разведки Эврил Хейнс.

«Это очень маловероятно, такова наша нынешняя оценка», – сказала Хейнс, выступая в четверг в сенатском Комитете по вооруженным силам.

Напряженность в американо-российских отношениях возросла с начала войны в Украине, причем президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал, что Москва готова использовать свой ядерный арсенал в для защиты своей «территориальной целостности».

В феврале Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-3, последнем оставшемся договоре о ядерных вооружениях между США и Россией, ограничивающем количество стратегических боеголовок, которые может разместить каждая сторона.

Американские официальные лица в течение нескольких месяцев заявляли, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но при этом подчеркивали, что сохраняют бдительность.

В прошлом месяце один из ведущих американских дипломатов публично заявил, что США и их союзники по НАТО должны сохранять бдительность на случай, если появятся признаки того, что Путин намеревается применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Замгоссекретаря Венди Шерман отметила, что заявление Путина от 25 марта о том, что Россия готовится разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, «является его попыткой использовать эту угрозу контролируемым образом».