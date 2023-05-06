Нидерланды: переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются У Криму загарбники роблять запаси води та харчів на випадок ізоляції » Байден намерен выдвинуть генерала Чарльза Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов Браун сменит на этом посту генерала Марка Милли Президент США Джо Байден намерен выдвинуть главу штаба ВВС генерала Чарльза Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. Браун сменит на этом посту генерала Марка Милли, полномочия которого заканчиваются осенью. Браун — опытный летчик-истребитель с опытом командования войсками на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, указывает газета. Как отмечает газета, будущему руководителю комитета предстоит взаимодействовать с руководством Украины и союзниками США.