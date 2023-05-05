Defence Express: збитий над Києвом вночі 4 травня снаряд ймовірно був ракетою «Кинджал» Особенности регулирования казино онлайн в Канаде » ЗСУ: армія РФ з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська намагаються взяти місто Бахмут до 9 травня, проте українські захисники не дають прорвати оборону Про це інформує Ганна Маляр. «Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня», — написала військова. Повідомляється, що російська армія задля виконання задачі стягує ПВК Вагнера з інших напрямків. Водночас вагнерівців замінюють штурмові загони десантників РФ, які нині воюють на Бахмутському напрямку. «Вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців», — наголосила заступниця міністра оборони України та додала, що наші бійці «не дають ворогу прорвати оборону.»