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ЗСУ: армія РФ з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня

Про це інформує Ганна Маляр.

«Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня», — написала військова.

Повідомляється, що російська армія задля виконання задачі стягує ПВК Вагнера з інших напрямків. Водночас вагнерівців замінюють штурмові загони десантників РФ, які нині воюють на Бахмутському напрямку.

«Вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців», — наголосила заступниця міністра оборони України та додала, що наші бійці «не дають ворогу прорвати оборону.»

5 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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