Зеленський: ми розуміємо, що не вступимо в НАТО під час війни

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.

Як повідомляє «Європейська правда», про це він сказав на спільному брифінгу з прем’єрами Нідерландів та Бельгії у Гаазі.

Зеленський зауважив, що Україна хотіла би почути від партнерів на саміті у Вільнюсі «щось більше, ніж про «відкриті двері» Альянсу».

«Ми реалісти, ми розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває. Та вже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо у НАТО після війни», – зауважив він.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте, коментуючи запитання про Україну і НАТО, нагадав фразу генсека Альянсу про те, що Україна «належить до євроатлантичної родини» і «одного дня буде в НАТО».

«Щодо Нідерландів – ми підтримуємо амбіції України щодо членства в НАТО. Ми зараз працюємо над тим, щоби на саміті у Вільнюсі ми зробили крок вперед і не повернулися до формулювань, які були на Бухарестському саміті (2008 року. – ЄП), чи ще якихось. Щоб це був явний крок. Що саме це буде – буде обговорюватися у наступні 4-6 тижнів», – додав Рютте.