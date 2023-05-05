Замороженные российские активы: как Европа планирует использовать их на благо Украины?

По последним данным Еврокомиссии, сумма замороженных активов российских частных лиц – в основном олигархов и бизнесменов, попавших под санкции – на территории ЕС сегодня составляет 24 млрд долларов, и эта цифра неуклонно растет. Для сравнения: год назад, когда о заморозке российских активов только объявили, сумма была в три раза меньше.

Поиском и блокировкой средств тех, кто попал под санкции, занимаются национальные правительства. Каждую неделю они отчитываются перед Еврокомиссией о проделанной работе. Регулярные встречи с участием Европола и Агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия проходят и на уровне Евросоюза. Для этого Еврокомиссия в апреле прошлого года даже создала специальную группу «Freeze and Seize», что в переводе означает «Замораживать и изымать».

«Цифры замороженных частных российских активов как правило постепенно увеличиваются. Иногда, конечно, можно видеть небольшое уменьшение – так как какие-то средства приходится размораживать, если они были, например, заблокированы по ошибке, но в целом с прошлого года, когда этот процесс начался, тенденция идет на увеличение», — говорит представитель Еврокомиссии по вопросам верховенства права Кристиан Виганд.

Правда, как изымать замороженные активы пока не придумали. С высоких трибун звучат заявления о том, что заблокированные частные российские средства должны быть использованы на благо Украины, но как – до сих пор не решено. Отдельные страны, такие как Эстония, пытаются принять собственные законы, позволяющие передавать имущество российских олигархов Украине, но общей юридической базы в ЕС для этого пока нет. Согласно законодательству Евросоюза, которое защищает частную собственность, конфисковать замороженные средства можно только, если они связаны с уголовным преступлением. Впрочем, Еврокомиссия работает над одним из вариантов.

«Еврокомиссия предлагает сделать обход санкций уголовными преступлением, — говорит представитель Еврокомиссии по вопросам верховенства права Кристиан Виганд. — Это значит, что, если кто-то в будущем попробует быстро продать свое имущество или перевести средства на другие счета, например, своих родственников, это будет считаться законом ЕС криминальной активностью, и это позволит властям конфисковать эти активы».

В Еврокомиссии уверены: так как российские олигархи часто пытаются санкции обойти, они легко попадут под действие этого закона. Проблема в том, что принимать его, по всей видимости, будут долго. Сначала предложение должно быть представлено Еврокомиссией, потом одобрено Европарламентом, потом утверждено Евросоветом, так что меры вступят в силу в лучшем случае осенью, а то и зимой.

Другое дело – замороженные резервы Центробанка. По общим оценкам, в странах «Большой cемерки» заморожено 300 млрд долларов государственных российских активов и около двух третей из них — в странах ЕС.

По словам министра финансов Швеции, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, использовать их для реконструкции Украины было бы справедливо в том числе и по отношению к европейским гражданам, которые уже платят за помощь Украине из собственных налогов. Правда, как это сделать, чтобы не создать опасный прецедент, споры идут.

«На международном уровне каждая страна боится, что то же самое может произойти и с их деньгами. Если страна, которая хранит свои активы на территории ЕС или США, увидит, что конфискация государственных денег в принципе возможна, она может решить, что ЕС и США не лучшее место для хранения своих средств, — поясняет президент Киевского аналитического центра «DiXi Group» Олена Павленко. — Выход здесь – это создание специального трибунала на территории ЕС. Его решение о конфискации российских государственных активов будет касаться только одной конкретной страны – России, и станет аргументом для национальных правительств, на основании которого изъятие российских государственных активов будет возможно».

Пока же трибунала нет, чтобы замороженные средства не лежали без дела, использовать их можно было в банковской системе, получая проценты на помощь Украине, говорят в Еврокомиссии. По оценкам DiXi Group, таким образом на российских государственных деньгах в месяц можно было бы зарабатывать несколько млрд долларов – по данным Киева, на поддержание украинской экономики как раз нужно 5 млрд долларов в месяц. Весь процесс еще нуждается в согласовании, но рано или поздно решение будет принято, считает эксперт Центра исследований европейской политики (СEPS) Тинатин Ахвледиани.

«Я определенно убеждена, что ЕС преодолеет все законодательные барьеры. Это беспрецедентная ситуация, к которой Евросоюз был не готов, поэтому, конечно, никакой подготовленной юридической базы пока нет, но то, что мы видели в течение этого года, войны показало, что и ЕС, и его западные партнеры готовы давать беспрецедентный ответ, и многие юридические препоны были пройдены».

Законодательство о том, что делать с замороженными российскими активами, потребует больше времени, однако всё равно появится, уверены аналитики. Политическая воля для этого есть. Пока же в Евросоюзе продолжают замораживать активы российских олигархов – больше всего их на данный момент в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Австрии, Люксембурге, Ирландии, Испании и Венгрии.