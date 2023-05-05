У Польщі цього року створять «центр HIMARS» Британські консерватори втрачають сотні місць на дострокових місцевих виборах » Захисники за добу знищили 620 окупантів Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже 193 210 солдатів, 3 710 танків та 2 978 артилерійських систем — Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,

танків − 3 710 (+3) од,

бойових броньованих машин − 7 224 (+8) од,

артилерійських систем − 2 978 (+16) од,

РСЗВ − 550 (+3) од,

засобів ППО − 304 (+0) од,

літаків − 308 (+0) од,

гелікоптерів − 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 540 (+17) од,

крилатих ракет − 947 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 5 916 (+30) од,

спеціальної техніки − 373 (+3) од. Дані уточнюються.