В Бельгии задержаны чеченцы по подозрению в планировании теракта

Полиция Бельгии задержала семь человек, большинство из которых — выходцы из Чечни, их подозревают в поддержке ИГ

Об этом сообщают DW.

Прокуратура Бельгии 4 мая заявила о задержании семи человек, подозреваемых в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИД) и планировании теракта.

По данным бельгийских СМИ, почти все задержанные – выходцы из Чечни, три из них имеют бельгийское гражданство. «Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления», — цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой задержанных.

«Точная цель запланированной атаки пока не определена», — заявила прокуратура страны. По предварительной информации, представитель федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс сообщил, что подозреваемые намеревались атаковать учреждение, расположенное в Бельгии, и активно искали оружие.