 
«  
  »

У Польщі затримали француза, який на авто проривався через кордон в Росію

Про інцидент польська Прикордонна служба повідомила в четвер, 4 травня.

У вівторок, 2 травня, після 8-ї ранку француз з’явився на реєстрацію в пункті пропуску в селі Гжехоткі, що біля кордону з Калінінградською областю Росії. При собі чоловік не мав жодних документів, що дають право на перетин кордону.

«Співробітники Прикордонної служби не дозволили чоловікові виїхати з Польщі. Однак чоловік знову з’явився на пункті пропуску в Гжехотках близько 15:00. Однак цього разу він вирішив не зупинятися для проходження прикордонного контролю», – повідомили прикордонники.

Чоловік в авто різко розігнався, протаранив шлагбаум, але побачивши, що співробітник Прикордонної служби розгортає шип для зупинки транспортного засобу, зупинився перед ним.

Француза затримали. Під час обшуку в його авто знайшли 11 одиниць мисливських набоїв, на які він не мав необхідного дозволу на ввезення до Польщі, тоді як на батьківщині у Франції – мав.

«Співробітникам Прикордонної служби він заявив, що йому необхідно потрапити до Росії, оскільки саме там він планує продовжити своє життя», – зазначає Прикордонна служба Польщі.

У результаті француза оштрафували на 500 злотих (109 євро) за спробу насильницького перетину державного кордону та відсутність дозволу на ввезення мисливських набоїв у Польщу.

5 мая, 2023 | Category: Видео, Мир, Новини українською, Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  