У Польщі затримали француза, який на авто проривався через кордон в Росію

Про інцидент польська Прикордонна служба повідомила в четвер, 4 травня.

У вівторок, 2 травня, після 8-ї ранку француз з’явився на реєстрацію в пункті пропуску в селі Гжехоткі, що біля кордону з Калінінградською областю Росії. При собі чоловік не мав жодних документів, що дають право на перетин кордону.

«Співробітники Прикордонної служби не дозволили чоловікові виїхати з Польщі. Однак чоловік знову з’явився на пункті пропуску в Гжехотках близько 15:00. Однак цього разу він вирішив не зупинятися для проходження прикордонного контролю», – повідомили прикордонники.

Чоловік в авто різко розігнався, протаранив шлагбаум, але побачивши, що співробітник Прикордонної служби розгортає шип для зупинки транспортного засобу, зупинився перед ним.

Француза затримали. Під час обшуку в його авто знайшли 11 одиниць мисливських набоїв, на які він не мав необхідного дозволу на ввезення до Польщі, тоді як на батьківщині у Франції – мав.

«Співробітникам Прикордонної служби він заявив, що йому необхідно потрапити до Росії, оскільки саме там він планує продовжити своє життя», – зазначає Прикордонна служба Польщі.

У результаті француза оштрафували на 500 злотих (109 євро) за спробу насильницького перетину державного кордону та відсутність дозволу на ввезення мисливських набоїв у Польщу.