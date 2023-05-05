У Польщі цього року створять «центр HIMARS»

Про це інформує RMF24 з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

«Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення в готовності співпрацювати з польською збройовою промисловістю, в готовності зміцнювати польську збройову промисловість, що також вигідно для Сполучених Штатів, тому що це дасть змогу збільшити масштаби виробництва, якщо йдеться про HIMARS», – заявив Блащак.

Очільник оборонного відомства наголосив, що вже наприкінці 2023 року в країні створять «центр HIMARS», який зацікавить й сусідні країни, адже він має стати центром обслуговування і виробництва цих РСЗВ не лише для потреб Польщі, але й для інших європейських країн.

Блащак повідомив, що замовлені у 2019 році пускові установки надійдуть на озброєння 18-ї механізованої дивізії наприкінці цього року. Ведуться переговори про купівлю 500 додаткових пускових установок.

Також Польща зацікавлена в придбанні ракет з дальністю більшою, ніж у придбаних ракет ATACMS. Очікується, що високоточні ударні ракети матимуть дальність до 500 км.

«Я, перш за все, задоволений декларацією Lockheed Martin про готовність інвестувати в озброєння в Польщі», – сказав міністр оборони і додав, що під час зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у п’ятницю він підпише Угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель. Адже ця угода створить основу для більш ефективної співпраці польської оборонної промисловості з США.