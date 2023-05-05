 
«  
  »

США предупредили Бразилию, что мирные переговоры по Украине не должны «вознаграждать» Россию

Посол США в ООН заявила, что миротворческая деятельность Бразилии должна учитывать интересы Украины

Посол США в ООН приветствовала предстоящую поездку высокопоставленного бразильского чиновника в Украину, заявив при этом, что любые переговоры не должны «вознаграждать» Россию.

Посол Линда Томас-Гринфилд заявила, что США не запрещают Бразилии участвовать в миротворческой деятельности.

«Мы сказали, что в этой работе должна учитываться Украина, и это не могут быть переговоры, основанные на вознаграждении России за захват украинских территорий», – заявила она в завершение поездки в Бразилию.

Ее поездка состоялась накануне визита советника президента Бразилии Селсу Аморима в Украину.

Томас-Гринфилд встретилась с Аморимом в ходе ее визита.

5 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  