Соцопрос: Большинство в Грузии предпочитает России евроатлантическую интеграцию

Большая часть населения Грузии решительно поддерживает прозападный курс и сближению с РФ предпочитает интеграцию Грузии в ЕС и НАТО. Таковы результаты очередного исследования, проведенного в Грузии с 17 по 23 марта Национальным демократическим институтом международных отношений NDI — американской негосударственной организацией, деятельность которой направлена на усиление гражданского участия, повышение уровня открытости и конкуренции политических систем, развитие эффективности и ответственности власти во всем мире.

В частности, 82% опрошенных NDI поддерживают интеграцию Грузии в ЕС, 9 % – выступают против, а 8% – не определились с мнением в данной связи.

Что касается интеграции в НАТО, 73% респондентов NDI выступают – за, 13% – против, а 13%– затруднились ответить.

Говоря о европейской интеграции Грузии, 35% опрошенных NDI заявили, что правительство прилагает для этого недостаточно усилий, а 18% сказали, что власти вообще ничего не делают, чтобы обеспечить продвижение страны на пути в ЕС. В то же время 28% респондентов NDI считают, что власти делают все, чтобы Грузия вступила в ЕС, при этом 18% опрошенных затруднились, а 1% – отказались ответить на этот вопрос.

Одновременно, на вопрос кому они отдадут предпочтение, если окажутся перед выбором между интеграцией в ЕС и НАТО и тесными отношениями с Россией, 69% опрошенных NDI сказали, что Грузия больше выиграет от европейской и евроатлантической интеграции, 14% заявили, что не знают, 8% респондентов NDI сказали, что для них неприемлем ни один из предложенных вариантов, а 7% – выступили за сближение с Россией за счет отказа от евроатлантической интеграции.

В то же время говоря об экономических связях с РФ, 26% считают, что лучше, если Грузия их ограничит, 30% опрошенных NDI сказали, что экономические отношения с РФ должны оставаться в прежнем масштабе, 25% респондентов считают, что экономические взаимосвязи с Россией должны углубляться, а 16% – затруднились ответить. Причем, показательно, что среди сторонников ограничения экономических связей с Россией чаще встречаются женщины, молодёжь и сторонники оппозиции.

Внутренняя политика

В марте число граждан Грузии, которые считают, что ни одна из политических партий не выражает их интересы, достигло рекордного количества и составило 64% (в декабре прошлого года — 61%, в июле 2022 — 56%); при этом только 24% участников опроса NDI сказали, что хотя бы одна партия выражает их интересы (в декабре прошлого года — 31%, в июле 2022 — 39%).

В то же время 47% (против 37%) опрошенных NDI считает, что правящая «Грузинская мечта» не действует в их интересах. В случае оппозиции, представленной в парламенте, уровень доверия еще ниже. Так, 61% респондентов (против 21%) не верят, что оппозиционеры действуют в интересах избирателей.

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, 34% участников исследования NDI сказали, что не проголосовали бы ни за одну из партий; 20% – проголосовали бы за «Грузинскую мечту»; 5% – за партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение»; 6% – за другие партии. Одновременно 35% участников опроса отказались отвечать или затруднились ответить.

Развитие и болевые точки

В то же время 35% респондентов NDI считают, что Грузия развивается в неправильном направлении, 27% – придерживаются противоположного мнения, а 22% говорят, что ситуация в стране не меняется. При этом 17% опрошенных отказались отвечать или затруднились ответить.

Интересно, что увеличилось число тех, кто считает Грузию демократической страной. Так, в марте 39% (против 42%) сказали, что в Грузии демократия, а 17% затруднились ответить. В то время как в июле 2022 года Грузию демократической считали всего 30% опрошенных против 62%, которые придерживались противоположного мнения.

Рост цен (30%), рабочие места (29%) и бедность (27%) продолжают оставаться самыми серьёзными проблемами для граждан Грузии. Одновременно 48% оценивают экономическую ситуацию в Грузии как плохую, 42% – как нормальную и только 9% как благоприятную. В то же время 50% опрошенных NDI не уверены, что правительство Грузии сможет справиться с экономическими проблемами, 35% – придерживаются противоположного мнения, а 15% – не знают.

Примечательно, что исследование NDI было проведено на основе 1032 завершенных телефонных интервью. Статистическая погрешность опроса составляет 2 процентных пункта.

Голос Америки