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Росія навряд чи спроможна на «значний наступ» в Україні цього року

Росія, швидше за все, не зможе провести значну наступальну операцію в Україні цього року через нестачу боєприпасів і живої сили – незалежно від того, чи буде успішним український контрнаступ.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN.

«Насправді, якщо Росія не ініціює обов’язкову мобілізацію і не забезпечить значні поставки боєприпасів від третіх сторін на додаток до існуючих поставок з Ірану та інших країн, їй буде все складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції», – заявила Гейнс в Сенатському комітеті з питань збройних сил.

За її словами, Путін, ймовірно, зменшив свої короткострокові амбіції в Україні, щоб вважати перемогою «консолідацію контролю над окупованою територією на сході та півдні України, а також забезпечення того, що Україна ніколи не стане союзником НАТО».

Незважаючи на цю оцінку, Гейнс вважає малоймовірним, що Росія домовиться про паузу в цьому році, якщо тільки політичні чинники «не змінять мислення» Путіна.

Гейнс також зазначила, що російські війська готують «нові оборонні позиції» напередодні українського контрнаступу, і що вони «здобули менше території у квітні, ніж у будь-який з трьох попередніх місяців».

5 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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