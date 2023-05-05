Прогноз погоди на вихідні 6–7 травня: все ще без тепла, але не варто журитися

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості регіонів України буде прохолодною як для травня, але сухою та вельми приємною. Лише на заході країни у неділю можливі невеликі дощі.

Погода в суботу 6 травня

У суботу по всій Україні очікується мінлива хмарність без опадів — скористайтеся моментом, щоб покататися на велосипедах або зустрітися з друзями в парку.

До речі, 6 травня відзначають Міжнародний день без дієт, тому можна без дорікань дозволити собі якійсь смаколик та гарячий шоколад. Саме гарячий, адже субота у більшості областей буде прохолодною. Так, на півночі та в центрі країни температура повітря становитиме близько +9…+12 °С, у східних та більшості західних регіонів — +14…+16 °С. Лише на півдні та Закарпатті повітря прогріється до комфортних +18…+20 °С.

Уночі температура на більшій частині країни буде плюсовою, проте на Волині та у північних областях очікуються заморозки.

Погода в неділю 7 травня

Наприкінці тижня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях пройдуть невеликі дощі, на Закарпатті — помірні дощі з грозами. В решті регіонів обійдеться без опадів. Удень на півдні, південному сході та Закарпатті термометри покажуть +14…+16 °С, в інших областях — +10…+13 °С.

Садівникам Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей варто бути напоготові — вночі знову не обійдеться без заморозків.

Погода в понеділок 8 травня

Погода на початку тижня на всій території України буде малохмарною та без опадів, але й без довгоочікуваного тепла. У більшості областей очікується всього +13…+15 °С, а на Луганщині, Харківщині та Сумщині взагалі +10…+12 °С. Найтепліше буде на Закарпатті — повітря там прогріється до +18 °С.

Травневі алергени

Концентрація пилку берези у повітрі все ще висока у всіх регіонах країни. Сольові спреї для носа, щоденне вологе прибирання та душ після повернення з вулиці — ось найпростіші способи захистити себе від неприємних проявів алергії.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Юрія, 6 травня, було тепло, то вже найближчими днями очікували справжньої літньої погоди. А сильний вітер у цей день обіцяв затяжні дощі та прохолоду до червня.

Якщо 7 травня, на Овсія, небо на світанку було жовтуватим, готувалися до дощового тижня. А ще в цей день накривали «вівсяний» стіл — готували кашу та пекли млинці з вівсяного борошна, щоб привабити до оселі добробут і злагоду.