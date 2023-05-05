Особенности регулирования казино онлайн в Канаде

Законодательное регулирование деятельности казино Канады долгое время не было хорошо проработано, в результате чего возникало много противоречий и пробелов, которые позволяли некоторым недобросовестным компаниям получать сверхприбыли, оставляя свои доходы в тени от государственного контроля, нарушая права доверчивых клиентов.

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Получение лицензии и регулирование азартного рынка в Канаде

Kahnawàke Gaming Commission, который создан в июне 1996 года, является авторитетным государственным регулятором, контролирующим работу онлайн казино. Выдает лицензии комиссия на основании Kahnawàke Gaming Law после тщательной проверки казино. Она же осуществляет контроль за качеством предоставляемых услуг во всё время работы по выданному разрешению, которое должно переоформляться каждые пять лет.

Критерии формирования топа сайтов онлайн-казино в Канаде

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