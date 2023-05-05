Над Києвом збили «Байрактар», над яким втратили керування

У четвер ввечері над Києвом захисники збили український безпілотник турецького виробництва «Bayraktar», оскільки він був некерований і міг завдати шкоди

«4 травня близько 20 години у Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!

Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються».

У Повітряних силах Збройних сил України припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника.

Причини події встановлюються.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.