МЗС Канади викликало китайського посла через напад на сім’ю дипломата

Про це у твіттері заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«На тлі фактів, підтверджених Канадською службою безпеки і розвідки, я дала вказівку моєму заступникові викликати посла Китаю. Він сказав йому безпосередньо, що ми не толеруватимемо іноземне втручання у жодній формі», — написала вона.

Жолі також додала, що Кадана розглядає «наслідки за його поведінку і всі варіанти залишаються на столі». За даними Reuters, що Жолі також заявила, що Канада розглядає, зокрема, видворення посла Китаю.

Раніше канадська газета Globe and Mail із посиланням на звіт розвідки Канади за 2021 рік, повідомила, що Китай шукав інформацію про депутата Майкла Чонга та його родину, який 2021 року виступив ініціатором успішної ініціативи, яка визнала геноцид Китаю щодо уйгурської мусульманської меншини. Китай, імовірно, намагався вплинути на його позицію.

Посол Китаю, якого викликали до МЗС Канади, заперечив інформацію про іноземне втрачання у внутрішні справи країни. Він виступив проти видворення китайського дипломата через «чутки про так зване втручання Китаю».

«Китай наполегливо закликає канадську сторону негайно припинити цей самоконтрольований політичний фарс», — заявив він і додав, що Канада «не повинна йти далі хибним і небезпечним шляхом».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо своєю чергою заявив, що дізнався про звіт розвідувального агентства з газети. У середу він звинуватив розвідку в тому, що не отримав від них звіт вчасно.