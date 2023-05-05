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Израиль заявил, что Иран может произвести пять атомных бомб

Министр обороны Израиля предостерег Тегеран от обогащения урана до оружейного уровня

Министр обороны Израиля заявил, что Иран может произвести достаточно обогащенного урана, чтобы произвести пять единиц ядерного оружия, и предупредил Тегеран, что переход к обогащению до оружейного уровня может «поджечь регион».

Йоав Галлант заявил об этом в ходе визита в Грецию.

Его слова стали отражением международной озабоченности по поводу приближения Ирана к обогащению урана до оружейного уровня, которая усилилась за последние месяцы.

У Израиля и США по-прежнему есть разногласия по поводу того, как не допустить создание Ираном ядерного оружия.

Израиль поддерживает тесные связи с Грецией в сфере обороны и помог этой стране, члену НАТО, построить новую школу подготовки военных летчиков, которая открылась в прошлом году.

5 мая, 2023 | Category: Израиль, Мир, Новости

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