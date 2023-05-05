Израиль заявил, что Иран может произвести пять атомных бомб

Министр обороны Израиля заявил, что Иран может произвести достаточно обогащенного урана, чтобы произвести пять единиц ядерного оружия, и предупредил Тегеран, что переход к обогащению до оружейного уровня может «поджечь регион».

Йоав Галлант заявил об этом в ходе визита в Грецию.

Его слова стали отражением международной озабоченности по поводу приближения Ирана к обогащению урана до оружейного уровня, которая усилилась за последние месяцы.

У Израиля и США по-прежнему есть разногласия по поводу того, как не допустить создание Ираном ядерного оружия.

Израиль поддерживает тесные связи с Грецией в сфере обороны и помог этой стране, члену НАТО, построить новую школу подготовки военных летчиков, которая открылась в прошлом году.