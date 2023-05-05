Defence Express: збитий над Києвом вночі 4 травня снаряд ймовірно був ракетою «Кинджал»

Про це писали у Defence Express.

Про нічну ворожу атаку Києва 4 травня офіційно повідомила Київська міська військова адміністрація, зазначивши, що столицю атакували дрони-камікадзе Shahed й ракети «ймовірно, балістичного типу».

Уламки збитої ракети без бойової частини впали у межах столиці.

Український військовий портал Defense Express отримав фото уламків, зокрема носового обтічника зі слідами ураження, ракети Х-47 «Кинджал».

На одному з фото — носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 «Кинджал» зі складною формою різких переходів діаметра.

Фахівці Defense Express зазначають, що альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами. Також зафіксований на фото обтічник збитої ракети відрізняється й від балістичної ракети ОТРК «Іскандер», який має більшу товщину.

На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, яке дозволяє оцінити товщину матеріалу, тому що саме завдяки товщині витримується висока температура під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.

Відповідно, з цим й пов’язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня.

У Defense Express зауважили щодо повідомлення про знищення саме балістичної цілі, то річ у тому, що «кинджал» є гіперзвуковим лише у фантазіях росіян. Бо хоча він й розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість.