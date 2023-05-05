Данія та Німеччина передадуть Україні партію танків Leopard 1

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє TV2 Nyheder.

5 травня глава міноборони Данії прибув із візитом до Німеччини. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом він перевірив, як проходять навчання ЗСУ на танках.

Зазначається, що українці отримають 80 одиниць техніки.

«Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 — це дуже значна кількість», — сказав міністр.

За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.

Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні.

«Вони мають дуже гарну здатність до стрільби та орієнтування на місцевості», — додав Поульсен.