Британські консерватори втрачають сотні місць на дострокових місцевих виборах

Консерватори британського прем’єр-міністра Ріші Сунака вже втратили десятки місць на місцевих виборах в Англії і можуть втратити загалом тисячу місць – так виборці покарали його партію за політичні скандали, повільне економічне зростання і високу інфляцію.

Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє Reuters.

За попередніми результатами, Консервативна партія вже втратила 88 місць у місцевих радах, які підлягали переобранню. Головна опозиційна Лейбористська партія, яка сподівається отримати сотні місць на проміжних виборах, додала 64 місця.

Ліберал-демократи отримали чистий приріст у 24 місця.

Ці результати стануть найбільшим і, можливо, останнім випробуванням настроїв виборців перед наступними загальними виборами, які, як очікується, відбудуться в 2024 році.

Результати виборів визначать понад 8000 місць у 230 органах місцевого самоврядування, які відповідають за повсякденне надання громадських послуг, таких як вивіз сміття та утримання шкіл.

Джон Кертіс, найвідоміший британський соціолог, заявив, що, виходячи з отриманих результатів, консерватори можуть втратити близько 1 000 місць, що стане одним з найгірших результатів партії на місцевих виборах за останній час.