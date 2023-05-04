ЗСУ знищили 18 з 24 «шахедів», в Одесі БПЛА атакували гуртожитки

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

«Вночі 4 травня 2023 року ворог знову атакує «шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131″, — йдеться в повідомленні.

Цього разу силам та засобам Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, вдалося знищити 18 ударних БПЛА, а також розвідувальний дрон.

Зазначається, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Центр».

Раніше у КМВА повідомили: «Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! Цієї ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. (У столиці тривога тривала понад 3,5 години). Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків)».

Київська міська військова зауважила, що в результаті нічної повітряної атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БПЛА.

«Інформація про пожежу не підтвердилась. Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами української ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Загалом у місті жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури немає.

Крім того, речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров розповів, що по Одесі вночі ворог спрямував 15 Shahed-131/136.

Українським силам вдалося знищити 12 «шахедів».

Але 3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Також Назаров показав збиті ворожі цілі й додав: «На хвостовиках дронів «сакрально» позначено причину атаки».