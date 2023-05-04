Зеленський в Гаазі: Ми хочемо бачити тут іншого Володимира

Про це заявив український лідер у Нідерландах.

«Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут в столиці міжнародного права. Я певен це станеться, коли ми переможемо — а ми переможемо!» — запевнив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна переможе не лише на полі битви. Ця війна об’єднала країни у допомозі.

«Йдеться про більш ніж долю однієї країни, це більше ніж протидія одному агресору. Ми маємо зупинити агресивну війну, як таку, ми маємо зупинити злочин агресії, який виникає в головах, тих хто звик до безкарності. Саме безкарність відкриває двері до агресії», — додав очільник України.

Зеленський наголосив, ті хто почав війну не вірили, що їм коли-небудь доведеться нести відповідальність за скоєне: «Але війна повинна отримати осуд».