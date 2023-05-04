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Захисники за добу знищили близько 650 окупантів і 16 артилерійських систем ворога

Захисники за добу знищили близько 650 окупантів і 16 артилерійських систем ворога

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 192 590 військових, 3 707 танків та 2 962 артилерійські системи — Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

 Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 707 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 216 (+17) од,
  • артилерійських систем ‒ 2 962 (+16) од,
  • РСЗВ ‒ 547 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 304 (+4) од,
  • літаків ‒ 308 (+0) од,
  • гелікоптерів ‒ 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2 523 (+18) од,
  • крилатих ракет ‒ 947 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 886 (+21) од,
  • спеціальної техніки ‒ 370 (+7) од.
4 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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