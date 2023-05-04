Загарбники готуються до кругової оборони Маріуполя

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу «Київ».

«Росіяни готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони», — розповів Скібіцький.

За його словами, зараз російські війська докладають багато зусиль для відновлення портової інфраструктури Маріуполя для переміщення вантажів, зокрема військового призначення.

Крім цього, росіяни стягують у Маріуполь та інші окуповані міста відповідні угруповання військ для посилення оборони.

«Маріуполь — це потужна економічна зона, де можна сховати зброю, складувати боєприпаси та інше військово-технічне майно», — зазначив Скібіцький.