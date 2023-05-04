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Загарбники готуються до кругової оборони Маріуполя

Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Російські окупанти готуються до кругової оборони тимчасово окупованого міста Маріуполь, що на Донеччині

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу «Київ».

«Росіяни готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони», — розповів Скібіцький.

За його словами, зараз російські війська докладають багато зусиль для відновлення портової інфраструктури Маріуполя для переміщення вантажів, зокрема військового призначення.

Крім цього, росіяни стягують у Маріуполь та інші окуповані міста відповідні угруповання військ для посилення оборони.

«Маріуполь — це потужна економічна зона, де можна сховати зброю, складувати боєприпаси та інше військово-технічне майно», — зазначив Скібіцький.

4 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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